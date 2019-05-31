Malatya'da F-4 uçağı arızalandı! pilotlar atladı...
TSK'ya ait bir F-4 uçağında bugün Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında arıza meydana geldi. Uçakta hasar oluştuğu ve 2 pilotun atlayarak kurtulduğu öğrenildi.31 Mayıs 2019 Cuma 09:51
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
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