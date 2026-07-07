Malatya'da Esenbey grup yolu: 3 ilçe ve 55 mahalleyi bağlayan aksın 5 km'si bitti

3 ilçe ve 55 mahalleye nefes aldıracak yol

Malatya Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası kırsal ulaşımı yeniden inşa etmek için kolları sıvadı. Ekipler, Darende, Hekimhan ve Akçadağ olmak üzere 3 ilçeyi ve bu ilçelere bağlı 55 mahalleyi birbirine bağlayan Esenbey grup yolunda çalışmalarını tamamlamak üzere.

Tam 7 kilometre uzunluğundaki aksın 5 kilometresi bitirildi. Yol, tamamlandığında 10 metre genişliğe kavuşacak. Hekimhan Kurşunlu, Akçadağ Levent ve Darende Tohma boyu mahalleleri başta olmak üzere bölge halkı artık dar ve virajlı yollardan kurtulacak.

Başkan Sami Er: "Karayolları standardında yollar yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende ziyareti kapsamında Esenbey grup yolunu yerinde inceledi. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hakan Demir de incelemeye katıldı.

Başkan Er, yolun eski halini anlattı: "Bu yolun standartları artık sağlıklı değildi. Virajlarıyla, çok dar geçişleri vardı. Bazı noktalarda tek araç zor geçiyordu." Yeni vizyonlarını ise şöyle özetledi: "Artık yolla ilgili vizyonumuzu ortaya koyduk. Yollarımız gelişigüzel değil projesine uygun, karayolları standardında yollar yapıyoruz."

95 noktada eş zamanlı yol mesaisi

Malatya genelinde sadece Esenbey yolu değil, şehir merkezi ve kırsalda toplam 95 noktada yol çalışması sürüyor. Başkan Er, deprem sonrası ağır tonajlı kamyonların sahadan çekilmesini beklediklerini, ardından hızla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Er, "Depremin yaralarını sararken yapılaşmanın tamamlanmasını bekledik. Ağır tonajlı kamyonların artık sahadan çekilmesini bekledik ve sonrasında da hızlı bir şekilde yol çalışmalarına başladık" dedi.

Yol platformu tamam, sıra asfaltta

Başkan Er, 7 kilometrelik yolun platform çalışmasının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti: "Bu yolun 7 kilometresinin yol platformunu tamamladık. Yakın bir zamanda asfaltı da dökülmüş olacak." Çalışmalar Hekimhan ve Akçadağ yol ayrımlarına kadar devam edecek.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt: "Başkanımızın hayaliydi, gerçek oluyor"

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yolda yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bölgenin geniş, ferah ve altyapısı düzgün bir yola kavuşmasının Başkan Sami Er'in hayali olduğunu söyleyen Bozkurt, "Bu hayal bugün gerçek oluyor" dedi.

Bozkurt, bu yıl yolun 7 kilometresinin asfaltlanacağını, geriye kalan kısmın da dönem içinde Hekimhan ve Akçadağ yol ayrımlarına kadar tamamlanacağını açıkladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Esenbey grup yolu hangi ilçeleri bağlıyor?

Yol, Darende, Hekimhan ve Akçadağ olmak üzere 3 ilçeyi birbirine bağlıyor.

Kaç mahalle bu yolu kullanıyor?

Toplam 55 mahalle, Esenbey grup yolu üzerinden ulaşım sağlıyor.

Yolun kaç kilometresi tamamlandı?

7 kilometrelik aksın 5 kilometresi tamamlandı, kalan 2 kilometrede çalışmalar devam ediyor.

Yol kaç metre genişliğinde olacak?

Yol, çalışmalar tamamlandığında 10 metre genişliğe kavuşacak.