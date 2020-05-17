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Malatya'da engelli gencin Mehmetçik üniforması giyme hayali gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:47:31 -
Malatya'da engelli gencin Mehmetçik üniforması giyme hayali gerçekleştirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da bedensel ve zihinsel engelli gencin, Mehmetçik üniforması giyme hayalini İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi.

Engelli İbrahim Güven (17), dışarı çıkamadığı için maaşını evine getiren jandarma ekiplerine asker üniforması giymek istediğini söyledi.

İsteği geri çevirmeyen ekipler, yanlarına asker üniforması ve Türk bayrağı alarak Güven'in Battalgazi ilçesi Karatepe Mahallesi'ndeki evine yeniden gitti.

Asker üniformasını giyen Güven, Türk bayrağını öperek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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