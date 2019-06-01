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Malatya’da Ekrem İmamoğlu için afiş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Yönetimi tarafından CHP Malatya yeni İl binasına Ekrem İmamoğlu’nun Ramazan Bayramıyla ilgili mesajının yer aldığı afiş asıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:04
Malatya’da Ekrem İmamoğlu için afiş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Yönetimi tarafından CHP Malatya yeni İl binasına Ekrem İmamoğlu’nun Ramazan Bayramıyla ilgili mesajının yer aldığı afiş asıldı.


Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz: "İstanbul belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu bütün Malatya’lıların bayramını kutluyor. Kutlama pankartımızı yeni il binamıza aştık" dedi. İstanbul’da yaşayanlara baktıklarında 81 il içerisinde Malatya’nın sekizinci sırada yer aldığını ifade eden Kiraz, "Dolayısıyla çok sayıda Malatyalının İstanbul’da yaşadığı ve İstanbul seçiminin kaderini ciddi bir şekilde etkileme durumu söz konusu olduğundan Malatyalılarda İstanbul seçimleri için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirtiyoruz. Özellikle Malatya’nın bütün ilçelerinde ve merkezinde, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek kampanyası yapan Malatya İl Örgütü İmamoğlu’nun Malatyalılara olan bayram mesajını yeni il binasına asarak Malatyalılarla paylaştı. Malatyalıların duyarlılıkla hareket ederek 23 Haziran seçimlerinde demokrasiye sahip çıkacaklarına, bir haksızlık ve hukuksuzluk karşısında dimdik duracaklarına inanıyoruz. Bu duygularla İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Malatyalı hemşerilerimize olan bayram mesajını bütün Malatyalılarla paylaşıyoruz. Bu duygularla İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu bütün Malatyalıların bayramını kutluyor, bayramın mübarek olmasını diliyor ve her şeyin çok güzel olacağını söylüyor" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:04
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