Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

MALATYA (AA) - Malatya'da, devrilen traktörün altından kalan sürücüsü yaşamını yitirdi. Meri Özdemir idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Arguvan ilçesi Koçak Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Meri Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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