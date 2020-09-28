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Aktüel Malatya'da depremzedeler için yapılan konutların ilk etabında sona yaklaşıldı
Aktüel

Malatya'da depremzedeler için yapılan konutların ilk etabında sona yaklaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:36:00 -
Malatya'da depremzedeler için yapılan konutların ilk etabında sona yaklaşıldı

MALATYA (AA) - Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Gelincik Tepesi'nde yapımına başlanan konutların ilk etabının kaba inşaatı tamamlandı.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi'nde toplam 144 bin 529 metrekare alanda 38 blok üzeri yapılan 1. etap konutlarının kaba inşaatı bitti. 200 bin metreküp hafriyat çalışmasının yapıldığı bölgede inşa edilen 684 konut, brüt 100 ve 120 metrekare olarak yapılırken, konutların ince işçiliği ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Altı kat üzerine inşa edilen, iki tip projenin uygulandığı 21 bloğun 2+1 ve 17 bloğun 3+1 olarak yapıldığı konutların, yıl sonunda teslim edilmesi hedefleniyor.

Kayalıkların bulunduğu Gelincik Tepesi'nde her temeli açabilmek için 2,5 ton patlayıcı kullanılırken, günlük ortalama bin 200 işçi çalışıyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de yaşanabilir bir kent çalışmaları kapsamında Gelincik Tepesi bölgesinde örnek bir yerleşim yeri oluşturduklarını kaydetti.

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