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Gündem Malatya'da depremden sonra otoparka çekilen araçlar görüntülendi
Gündem

Malatya'da depremden sonra otoparka çekilen araçlar görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar gören araçlar otoparklara çekiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 13:25:00 -
Malatya'da depremden sonra otoparka çekilen araçlar görüntülendi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yıkılan binaların enkazında hasar gören araçlar, çekicilerle alınarak otoparka taşınıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı otoparka getirilen araçlar, dronla görüntülendi.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı üyesi çekici operatörü Sezgin Kara, AA muhabirine, depremin olduğu günden bu yana vakıf olarak bölgede çalıştıklarını söyledi.

Şu ana kadar Malatya'da hasarlı 120 aracı otoparka getirdiklerini aktaran Kara, emniyetli şekilde araçları otoparka koyduklarını kaydetti.

Kara, enkazdan günlük 20-30 aracı otoparka çektiklerini belirterek, "İş makineleri enkazı kaldırdıkça biz araçları alıyoruz. Buranın dolacağını düşünüyoruz, enkazlar kalktıkça daha da fazla araç gelecektir. Araçlardan yol kenarında park edilmiş olanlar biraz düzgün ama bina yanındaki araçların hemen hemen hepsi pert şekilde." diye konuştu.

Vatandaşların araçlarını gördüğünde üzüntü yaşadığını aktaran Kara, "10-15 kişi çıkarırken araçlarının başına geldi. Zaten evlerinden dolayı üzgün, araçlarını da görünce 'Üzülüyoruz ama yapacak da bir şey yok.' dediler." ifadelerini kullandı.

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