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Aktüel

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da, yeni tip korona virüs ( Covid-19) vaka sayısı artmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:36:24 -
Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da, yeni tip korona virüs ( Covid-19) vaka sayısı artmaya başladı.


Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Covid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim” dedi. Baruş, "Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et” diyerek uyarılarda bulundu.



17 kişi vefat etmişti


Vali Baruş, 21 Mart 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, Malatya’da korona virüs nedeniyle 17 kişi vefat etmiş, 2 bin 646 vatandaş filyasyon çalışmaları kapsamında ekipler ve aile hekimleri tarafından takip edilmiş ve toplam 333 pozitif vaka tespit edilmişti.

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