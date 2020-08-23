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Aktüel Malatya'da çıkan orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü
Aktüel

Malatya'da çıkan orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-23 18:36:16 -
Malatya'da çıkan orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü

MALATYA - Pütürge ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Malatya Orman İşletme Müdür Vekili Cengiz Mamur, AA muhabirine, Pütürge ilçesindeki orman yangınının dün akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Tepehan ve Yazıca mahalleleri arasında çıkan yangına ilk etapta arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildiğini belirten Mamur, "Toplam 50 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü. Bunun 45 hektarı meşelik, 5 hektar da çamlık alan. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile Malatya Orman İşletme Müdürlüğü 50 personel, arazöz, ilk müdahale araçları ve iş makineleri ile yangına müdahale etti. Malatya Büyükşehir Belediyesinin iş makineleri ile itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 saatte yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Mamur, soğutma çalışmalarının ise yaklaşık 12 saattir sürdüğünü bildirdi.





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