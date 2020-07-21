  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya'da çay ocağında oturanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 22:46:19 -
Malatya'da çay ocağında oturanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir çay ocağındakilere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında oturan kişilere, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği Mehmet İbiş, Y.H. ile F.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Mehmet İbiş, Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, motosikletle kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı