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Aktüel

Malatya’da bir mezra karantina altına alındı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Malatya’nın Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrası karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:03:42 -
Malatya’da bir mezra karantina altına alındı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Malatya’nın Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrası karantina altına alındı.


Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrasında Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi.


Başpınar Mezrasına Covid-19 önlemleri kapsamında 14 gün giriş ve çıkış yasaklandı.

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