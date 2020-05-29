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Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:09:40 -
Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Arguvan ilçesi Göçeruşağı Mahallesi'nde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 11 Mayıs'ta karantina kararı alındığı hatırlatıldı.

Açılamada, "İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde Göçeruşağı Mahallesi'nde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 29 Mayıs 2020 tarihinde saat 08.00'den itibaren karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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