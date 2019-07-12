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Malatya’da ’bir bayrak da sen as’ kampanyası

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Avrupa yolculuğunda şehri havaya sokmak ve desteğini arkasına almak amacıyla ’bir bayrak da sen as’ kampanyası başlattı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:28
Malatya’da ’bir bayrak da sen as’ kampanyası

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Avrupa yolculuğunda şehri havaya sokmak ve desteğini arkasına almak amacıyla ’bir bayrak da sen as’ kampanyası başlattı.


Kampanyanın ilk gününde İnönü Kapalı Çarşısı önüne dev sarı-kırmızılı bir bayrak asıldı. Kampanya ile ilgili konuşan esnaf Oğuzhan Kıyançiçek, tüm esnafların destek vermesi çağrısında bulundu.


Yeni Malatyaspor’a Avrupa yolunda başarılar dileyen Kıyançiçek, "Kampanyanın startı bugün verildi. Bu kampanya dahilinde şehrin meydanına dev bir bayrak astık. Tüm Malatyalı esnafların ve hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz. Ayrıca Yeni Malatyasporumuza Avrupa yolunda başarılar dileriz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:28
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