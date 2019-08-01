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Malatya’da Binali Yıldırım heyecanı

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Malatya’ya gerçekleştireceği ziyaret, kentte heyecan oluşturdu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:41
Malatya’da Binali Yıldırım heyecanı

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın bugün Malatya’ya gerçekleştireceği ziyaret, kentte heyecana neden oldu. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan ve yaklaşık 20 milletvekilinin de katılacağı büyük bir organizasyona dönüşen Malatya Gençlik Buluşması için bugün kentte gelecek olan Binali Yıldırım’ın ziyareti sebebiyle belediyelerde ve gençlerle buluşacağı Çınar Park’ta hazırlıklar yapıldı.

Tüm gençler heyecan içerisinde

Milletvekili Öznur Çalık, bugün 20'ye yakın AK Partili milletvekilinin gençlerle buluşacağını söyledi. Gençlerin sosyal medyada "biz kankamızı istiyoruz" paylaşımlarında bulunduğunu anımsatan Çalık, "Gençlerin kankası, Türkiye'nin imarında çok önemli rol almış, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı vefa ve hizmet adamı, partimizin kurucusu TBMM Başkanlığı yapmış, Binali Yıldırım 'Malatyalı gençler davet eder de gelmez miyim' dedi. Gençleri kırmadı." şeklinde konuştu. AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Enes Perçin de, “İnşallah Başbakanımız Binali Beyin bu ziyareti de çok güzel geçecek. Hepimiz mutluyuz, hazırlıklarımız yaptık. Tüm gençler heyecan içerisinde" dedi.

Gençlerle buluşacak

Binali Yıldırım, bugün geleceği Malatya’da Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek ve ardından AK Parti İl Binasında teşkilatla bir araya gelecek. Malatya Valiliğini de ziyaret edecek olan Yıldırım, esnaflarla buluşacak ve engelli bir aileye misafir olacak. AK Parti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Malatya Gençlik Buluşması programı kapsamında saat 19.00 da Çınar Park’ta gençlerle bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:41
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. Binali Yıldırım

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