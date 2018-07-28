THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Malatya'da beylik silahı ateş alan uzman çavuş bacağından yaralandı

Malatya'da beylik silahının ateş alması sonucu kendini kazara vuran uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:37
Malatya'da beylik silahı ateş alan uzman çavuş bacağından yaralandı

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evli ve 3 çocuk babası uzman çavuş M.Y. beylik silahının ateşlenmesi sonucu kazara bacağından yaralandı.

Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:37
  1. Malatya
  2. malatya
  3. uzman çavuş
  4. beylik silah
  5. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aranan hırsızlar otobüste uyuyakalınca enselendi!
    1. Aranan hırsızlar otobüste uyuyakalınca..
    2. Canan Kaftancıoğlu 15 Temmuz..
    3. Kongo'da kargo uçağı düştü: 5 ölü!
    4. Aracı çekilenler dikkat! Bu karar sizi..
    5. İbrahim Kalın'dan ABD'ye net mesajlar
    6. Başakşehirli yıldızda şoke eden..
    7. Malatya'da beylik silahı ateş alan..
    8. Malatya’da silahlı kavga: 1 kişi..
    9. Özel Harekat Polisi, kalp krizi..
    10. Adana'da vahşet! Torunlarını korkutmak..
    11. Çipras facianın sorumluluğunu üstlendi
    12. Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor!..
    13. Adıyaman'da korkutan deprem!
    14. Silahla girmek istediği mekanda terör..
    15. CHP'de yangın var! Partide bir suçlama..
    16. Meteoroloji'den İstanbul için kritik..
    17. Yunan gemisi alarmı! Boğaz trafiğe..
    18. 'CHP genel başkanlığına adayım'
    19. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    20. FETÖ eriyor! Kritik isim yakalandı
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    "70’lik bunak" yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”
    "70’lik bunak" yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”