Malatya'da beylik silahı ateş alan uzman çavuş bacağından yaralandı

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evli ve 3 çocuk babası uzman çavuş M.Y. beylik silahının ateşlenmesi sonucu kazara bacağından yaralandı.

Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.