Malatya'da akaryakıt hırsızlığı: 2 gözaltı Araçların depolarından akaryakıt çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi içerisindeki 2 araçtanakaryakıt çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin C.K. ve S.G. olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu zanlıları yakalarken, araçların depolarından çalındığı tespit edilen 100 litre akaryakıta da el koydu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.