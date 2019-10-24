Malatya'da akaryakıt hırsızlığı: 2 gözaltı
Araçların depolarından akaryakıt çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.24 Ekim 2019 Perşembe 15:11
Malatya'da araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi içerisindeki 2 araçtanakaryakıt çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin C.K. ve S.G. olduğunu belirledi.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu zanlıları yakalarken, araçların depolarından çalındığı tespit edilen 100 litre akaryakıta da el koydu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
YORUM YAZ