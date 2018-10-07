THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Malatya'da 8 gol var! Kazanan yok

Süper Lig'in 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanan maç 4-4 eşitlikle sonuçlandı.

07 Ekim 2018 Pazar 17:11
Malatya'da 8 gol var! Kazanan yok

 Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, 11. dakikada Arturo Mina ile öne geçti. 17. dakikada Sadık Çiftpınar kendi kalesine attı ve skora denge geldi.

Bu golün ardından Robinho ile Douglas iş birliği ile 2 yol geldi. Robinho, 21 ve 24. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1'e taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

Douglas'ın kırmızıyla maç döndü

Sivasspor, 2 asist yapan Douglas'ın 52. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesi sonrası 10 kişi kaldı.

Yeni Malatyaspor, 1 kişi fazla oynamanın etkisiyle baskısını artırdı ve 67. dakikada Mitchell Donald ile farkı 1'e indirdi.

Penaltı kaçtı

72'de oyuna giren Gabriel Torje, savunma arkasına sarktı ve ceza sahası içerisinde Chebake'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Muhammet Demir'in penaltı vuruşunu, Malatyaspor kalecisi Fabien Farnolle 74. dakikada kornere çeldi.

Kullanılan kornerde Robinho'nun ortası ve Hakan Arslan'ın golüyle Sivasspor, 75. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Malatyaspor 3 dakikada beraberliği yakaladı

2 farklı geriye düşen Malatyaspor daha çok risk aldı ve 77. dakikada Adem Büyük'ün golüyle farkı yeniden 1'e indirdi. Bu golden 3 dakika sonra Guilherme içeri çevirdi, Eren Tozlu yaptığı kafa vuruşuyla skora eşitliği getirdi.

Malatyaspor, 90+3. dakikada Adem Büyük ile bir gol daha buldu ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 12 puana, Sivasspor ise 9 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 17:11
  1. Ankara
  2. Yeni Malatyaspor
  3. Sivasspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması!
    1. Fenerbahçe'den Volkan Demirel..
    2. 'Dünyada en fazla yardım yapan ülke..
    3. Netanyahu'ya dolandırıcılık suçlaması!
    4. Hanımları bunaltan bir hastalık..
    5. Maganda kurşunuyla ölümle ilgili 4..
    6. Ahmedinejad protesto için yönetimden..
    7. Balık yağı çocuğa kilo aldırmıyor
    8. Siirt'te ekmeğin gramajı düşürüldü
    9. Batı Şeria'da 2 İsrailli öldürüldü
    10. Halınızı bitiren toz, güneş ve nem
    11. Rusya'nın baskısı sonrası İran..
    12. Malatya'da 8 gol var! Kazanan yok
    13. Mobilyaların bakımı nasıl olmalı?
    14. Konya'da Beşiktaşlı oyunculara saldırı!
    15. Bu dükkandaki buzdolabı ve terazi 70..
    16. Filistinli mahkum 30 yıl sonra serbest!
    17. Köpeği ezen cani sürücüye para cezası
    18. Engelli genci çarpıp öldüren vicdansız..
    19. HÜDA PAR'ın Genel Başkanı belli oldu
    20. Çocuğunuz altını ıslatıyorsa gerçek..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar