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Yerel Malatya'da 5 milyon adet makaron ele geçirildi!
Yerel

Malatya'da 5 milyon adet makaron ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 17:26:00 -
Malatya'da 5 milyon adet makaron ele geçirildi!

Uygulama noktasındaki bir kamyonette yapılan aramada, 5 milyon 550 bin adet mükerrer bandrollü makaron ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Uygulama noktasındaki bir kamyonette yapılan aramada, 5 milyon 550 bin adet mükerrer bandrollü makaron ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya İl Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Yolu uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri E.D. idaresindeki kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 5 milyon 550 bin adet gümrük kaçağı mükerrer bandrollü makaron ele geçirilirken, araç sahibi hakkında hakkın da yasal işlem yapıldı. (İLKHA)

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