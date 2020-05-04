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Aktüel

Malatya'da 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 22:01:55 -
Malatya'da 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekibi, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Ekipler, aracın bagajında poşetler içerisinde 300 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 10 bin faturasız makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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