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Aktüel

Malatya'da 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 17:54:53 -
Malatya'da 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesine bağlı Polatdere Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri şüphelinin evine ve 4 ayrı bölgede bulunan bahçesine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 21 bin 500 kök Hint keneviri, 1'er ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 1 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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