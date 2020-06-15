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Aktüel

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 20:27:15 -
Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde sahte içki imal eden ve satan şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada bidonlar ve pet şişe içerisinde 2 ton sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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