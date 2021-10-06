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Yerel Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 12:20:00 -
Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu bir kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

Ekipler, durdurdukları kamyonetin kasasında 14 Afganistan uyruklunun kimlik belgelerinin bulunmadığını ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığını tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Araç sürücüsüne ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

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