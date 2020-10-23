  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Malatya'da 12 ovada "koruma alanı" sevinci
Ekonomi

Malatya'da 12 ovada "koruma alanı" sevinci

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:01:00 -
Malatya'da 12 ovada "koruma alanı" sevinci

MALATYA (AA) - Malatya'daki 12 ovanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla "büyük ova koruma alanı" ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

Darende ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Başdirek, Yeşiltaş, Yavuzlar ve Balaban ovaları Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "büyük ova koruma alanı" ilan edildi.

Kayısı başta olmak üzere, pancar, patates, ayçiçeği, lahana, kuru fasulye, domates, kavun ve meyve çeşitlerinin de yetiştirildiği verimli ovalar için alınan karar, Darende’de büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, başta Malatya olmak üzere Van, Gaziantep, Nevşehir, Uşak ve Ardahan’da 26 ovanın korumaya alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Malatya’da 12 ovanın korumaya alınmasının kentin tarımına ve çiftçisine verilen önemin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Karaca, "Malatya tarım ve ovalarıyla ünlü bir şehrimizdir. Ovalarımızın korunmaya alınması hem kent ekonomimiz hem ülke ekonomimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Burada tarımsal potansiyeli yüksek ovalarımız var. Bu verimi yüksek ovalarımız üreticilerimiz için büyük önem taşıyor. Çiftçiler olarak ovalarımızı verimli kullanarak bu kararın gereğini yapacağımıza inanıyorum." dedi

Yavuzlar Mahallesi Muhtarı Atacan İşleyen de ovaların geleceği için alınan kararların çok önemli olduğunu söyledi.

Ovaların korumaya alınmasının milli tarım ve ekonominin geleceği için önemli olduğunu kaydeden İşleyen, "Tarımsal üretim her geçen yıl daha çok önem kazanıyor. Verimli ovalarımızda ülkemizin ve milletimizin güvenli gıdalar tüketmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

Balaban Ovası çiftçilerinden Mehmet Yurt ise ovaların devlet denetiminde olmasının en güzel koruma yöntemi olduğunu dile getirerek, "Devletin ovaları koruması maddi ve manevi olarak çiftçilere büyük avantaj sağlayacaktır." diye konuştu.

Yeşiltaş Ovası çiftçilerinden Ali Gökçe de karar sayesinde arazilerin gelişi güzel bilinçsiz şekilde heba olmayacağına dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü
Dünya

Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı ta..
Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti
Dünya

Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği
Gündem

Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği

Tarihi doğal gaz keşfinin ardından Türkiye'nin milli sondaj gemileri, Karadeniz'de birlikte çalışmaya hazırlanıyor. 'Fatih' tespit kuyuların..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay