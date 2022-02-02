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Aktüel Malatya’da 02.02.2022 yoğunluğu
Aktüel

Malatya’da 02.02.2022 yoğunluğu

Malatya’da evlenme tarihlerinin özel olmasını isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde nikah salonlarını doldurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 17:03:00 -
Malatya’da 02.02.2022 yoğunluğu

Malatya’da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda akın etti. Aylar öncesinden "02.02.2022" tarihinde nikah kıydırmak için başvuran 27 çift, nikah masasına oturdu. 27 çiftin evlilik işlemleri 20 dakikalık aralarla gerçekleştirildi.

Nikahlarının özel bir gün ve tarihte kıyılmasını isteyen Yıldırım ve Yıldız çiftinin nikahını kıyan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan özel bir gün ve tarihte evlenme tercihinin gençler arasında bir trende dönüştüğünü belirterek, mutluluk dileği çiftlere fincan takımı hediye etti.

02.02.2022 tarihinde dünya evine girmeyi çok önce planladıklarını belirten gelin ve damatlar ise unutulmaması için bu özel günü seçtiklerini kaydettiler.

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