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Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un grubu belli oldu

Yeni sezonda TFF 3.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un grubu belli oldu

Yeni sezonda TFF 3.Lig’de mücadele edecek Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un 2019-2020 Futbol Sezonunda yer alacağı grup çekilen kura sonucu belirlendi.


Buna Malatya temsilcisi yeni sezonda 3.lig 3 Grup’ta yer alacak.


2019-2020 Sezonu TFF 2 ve 3. Lig’in gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı. 2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig’de ise müsabakalar 3 grupta 18’er takımla oynanacak.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor düştğü grubu değerlendiren kulüp başkanı Orhan Barman, “Yeni sezon hayırlı olsun. Gruplar bugün belli oldu. 3. Grup’ta ter alacağız. Tabi bakıldığında köklü camialardan oluşan bir grup olarak dikkat çekiyor. Bizim için şu takım, bu takım çok önemli değil. Biz kendi durumumuzla ilgili düşüneceğiz ve buna hareket edeceğiz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
  1. doğa

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