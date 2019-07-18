Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

3. Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) antrenman sahasında yapılan sezonun ilk çalışmasına 22 futbolcu katıldı.

Teknik Direktör Hayati Palancı ile yardımcıları Murat Kayapınar, Kadir Yılmaz ve Süleyman Kale gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular dayanaklılık çalışması yaptı. Antrenmana izinli olan Koray Şanlı veEmrah Tuncel katılmadı. Antrenmanın başında futbolcularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Hayati Palancı, yeni sezonun kendileri için güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Palancı, “Geçen sezon mutlu bir sonla şampiyon olduğumuz Yeşilyurt ile bu sezon farklı serüvenlere yelken açmak için yola çıkmış bulunmaktayız. İnşallah güzel bir sezon geçirir ve Malatya’mızı en iyi şekilde temsil ederiz. Burada aile ortamı havasında birlikte hareket eden, birlikte düşünen ve paylaşan bir takım olmamız beraberinde güzel şerleri de getirecektir. Sizlerden kamplarda ve sezon boyunca özverili olmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor kamp çalışmalarını 21 Temmuz Pazar gününe kadar Malatya’da sürdürdükten sonra pazartesi sabahı 2. etap için Erzurum Palandöken’e gidecek.