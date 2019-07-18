0553 313 94 23

Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

3.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:32
Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

3. Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) antrenman sahasında yapılan sezonun ilk çalışmasına 22 futbolcu katıldı.


Teknik Direktör Hayati Palancı ile yardımcıları Murat Kayapınar, Kadir Yılmaz ve Süleyman Kale gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular dayanaklılık çalışması yaptı. Antrenmana izinli olan Koray Şanlı veEmrah Tuncel katılmadı. Antrenmanın başında futbolcularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Hayati Palancı, yeni sezonun kendileri için güzel geçmesi temennisinde bulundu.


Palancı, “Geçen sezon mutlu bir sonla şampiyon olduğumuz Yeşilyurt ile bu sezon farklı serüvenlere yelken açmak için yola çıkmış bulunmaktayız. İnşallah güzel bir sezon geçirir ve Malatya’mızı en iyi şekilde temsil ederiz. Burada aile ortamı havasında birlikte hareket eden, birlikte düşünen ve paylaşan bir takım olmamız beraberinde güzel şerleri de getirecektir. Sizlerden kamplarda ve sezon boyunca özverili olmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor kamp çalışmalarını 21 Temmuz Pazar gününe kadar Malatya’da sürdürdükten sonra pazartesi sabahı 2. etap için Erzurum Palandöken’e gidecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda
    1. Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda
    2. Siirt’te PKK’ya ait çok sayıda..
    3. Kayseri’de 1 ayda 266 kişiye..
    4. Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı..
    5. Kars yaylalarında "çeçil peyniri"..
    6. Süper Lig'de transfer bombası Radamel..
    7. Vali Demirtaş: "Trafik ihmale ve..
    8. FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay..
    9. İHA’nın sesini duyurduğu aile ev..
    10. Kahramanmaraş’ta zeytinlikte yangın
    11. ’Sarı fırtına’, sıfır otomobil..
    12. İŞKUR son dakika iş ilanları İŞKUR’dan..
    13. Altın Koza Film Festivali halkla daha..
    14. 15 yıl sonra ilk yaşanmıştı, 6 milyar..
    15. "Her türlü rekabete hazırım"
    16. Trafikte sevindiren gelişme
    17. Milli güreşçinin hedefi dünya..
    18. Galatasaray aradığı forveti Belçika'da..
    19. HDP'li belediyeden skandal! Şehit..
    20. Doğayı kim katlediyor ?!!
    21. Bu durak başka durak
    22. Kaftancıoğlu’nun duruşması başladı!..
    23. ANALİZ - IKBY’de yeni hükümet ve..
    24. Paraşütçülerin gözdesi: Ali Dağı
    25. Umman'dan Erbil'deki saldırıya kınama
    26. Hindistan'ın ikinci Ay görevi..
    27. İstanbul’da radikal örgütlere..
    28. Diyarbakırlı besiciler kurbanlık..
    29. Yeni Malatyaspor Avrupa maçları için..
    30. Anlaşma sağlandı! Kaleci Gaya Merbah..
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!