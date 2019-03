Malatya yerel seçim sonuçları 2019 | Malatya ilçeleri seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

Malatya 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları son dakika. 2019 yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir belediye başkanı olmak için nefesler tutuldu. AK Parti Malatya Büyükşehir belediye başkan adayı Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı), CHP Malatya Büyükşehir belediye başkan adayı Soner Gökçe (Millet İttifakı) Malatya’yı beş yıllığına yönetmek için milletin karşısına çıktı. Tercihini sandığa yansıtan Malatyalı seçmen 2019 yerel seçiminde kimi tercih etti? Malatya Battalgazi yerel seçim sonuçları 2019, Malatya Yeşilyurt yerel seçim sonuçları 2019,Malatya belediyesi il genel meclis üyesi seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Malatya büyükşehir belediyesi seçim sonuçları 2019 ile Malatya ilçeleri seçim sonuçları 2019.

MALATYA 2019 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

AK Parti Malatya Büyükşehir belediye başkan adayı Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı),

CHP Malatya Büyükşehir belediye başkan adayı Soner Gökçe (Millet İttifakı),

HDP Malatya Büyükşehir belediye başkan adayı Yusuf Bozkuş,

Saadet Partisi (SP) Malatya Büyükşehir belediye başkan adayı Osman Cemali Marasalı

Demokratik Sol Parti (DSP) Malatya Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Cahit Karakuş oldu.

Bağımsız Türkiye Partisi Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık

Türkiye Komünist Partisi Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir

Vatan Partisi Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç

Demokratik Sol Parti Malatya Büyükşehir: Haydar Levent

Bağımsız adaylar Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel

AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları

Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder

Yeşilyurt adayı Mehmet Çınar, Akçadağ adayı Mustafa Kırteke

Yazıhan adayı Nevzat Öztürk, Darende adayı İsa Özkan

Arapgir adayı Rıza Murat Türksoy

Arguvan adayı Ahmet Eren

Doğanşehir adayı Vahap Küçük

Doğanyol adayı Hakan Bay

Hekimhan adayı MHP ile yapılan ittifakla Hacı Mustafa Arıkan

Kale adayı Murat Koca

Kuluncak adayı MHP ile yapılan ittifakla Erhan Cengiz

Pütürge adayı Mikail Sülük

CHP Malatya ilçe belediye başkan adayları

Malatay Akçadağ Mustafa Korkmaz

Malatya Arguvan Mehmet Kızıldaş

Malatya Doğanşehir Mehmet Bayram

Malatya Doğanyol Gündüz Cengiz

Malatya Hekimhan Turan Karadağ

Malatya Kuluncak Mustafa Yıldız

Malatya Yazıhan Niyazi Akıncı

İYİ Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları

Malatya Doğanşehir Rahmi Kurnaz

Malatya Pötürge Murat Tanrıverdi

Malatya Yeşilyurt Cem Parlak

HDP Malatya ilçe belediye başkan adayı

Arvguvan: Seda Gültüten İlhan Yıldız

Malatya belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Ahmet Çakır % 61

CHP adayı Hakan İnci % 17

SP adayı Ahmet Münir Erkal % 9

Akçadağ belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

CHP % 30

MHP % 16

Arapgir belediye seçim sonuçları

AK Parti % 46

CHP % 32

MHP % 18

Battalgazi belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 62

Bağımsız % 12

CHP % 10

Darende belediye seçim sonuçları

AK Parti % 59

MHP % 30

SP % 6

Pütürge belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 71

SP % 14

MHP % 11