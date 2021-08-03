Malatya Valiliği'nden yurt dışından gelenler için "PCR test raporu" açıklaması

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, Coronavirus (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin kamuoyunun malumu olduğu kaydedildi.

Salgınla mücadele kapsamında 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren il girişinde uygulanacak tedbirlere ilişkin genel esasların, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirlendiği ve uygulamada birtakım değişikliklere gidildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle yeni varyantları ile beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığının 28.06.2021 tarih ve 10582 sayılı yazısında, son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka’da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilere yönelik uygulanacak olan zorunlu karantina, valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar Valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecektir.”

Bu ülkelerden il girişlerine izin verilecek kişilerin, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlendiği şekilde karantinaya alınacakları ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantinada kalacakları açıklamasında bulunuldu.