  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya Valiliğinden maske takmayan 2 kişiye müdahale eden bekçilerle ilgili açıklama:
Aktüel

Malatya Valiliğinden maske takmayan 2 kişiye müdahale eden bekçilerle ilgili açıklama:

"Olay sonrasında hastanede yapılan alkol muayenesi neticesinde 160,5 ve 170,7 promil alkollü olduğu anlaşılan şüpheli iki şahısla ilgili olarak konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:05:48 -
Malatya Valiliğinden maske takmayan 2 kişiye müdahale eden bekçilerle ilgili açıklama:

MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, bir televizyon kanalında yayımlanan tartışma programında "Malatya’da Bekçi Şiddeti" başlığı altında gündeme getirilen iddialarla ilgili konunun Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğini ve adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, 15 Eylül'de bir televizyon kanalında yayımlanan tartışma programında "Malatya’da Bekçi Şiddeti" başlığı altında bazı iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.

İddialara konu olan olayın 17 Ağustos'ta saat 00.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Kuyuönü mevkisinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldiğinin ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu adreste görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin maskesiz olarak istasyondaki markete girmeye çalışan İ.D. ve M.V. isimli şahısları maske takmaları konusunda uyarmaları üzerine şahısların görevli bekçilere tehdit ve hakarette bulunmaları sebebiyle bekçiler tarafından takviye ekip talep edilmiş ve şüpheli şahıslar etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Söz konusu program sırasında yayımlanan olayla ilgili kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere müdahale sırasında bekçilerin maske kullandığı görülmektedir. Olay sonrasında hastanede yapılan alkol muayenesi neticesinde 160,5 ve 170,7 promil alkollü olduğu anlaşılan şüpheli iki şahısla ilgili olarak konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir."

Açıklamada, konuyla ilgili olarak Valilikçe de idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor
Teknoloji

Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetlerinin, hava üstünlüğü programı çerçevesinde gizli olarak bir savaş uçağı yapıldığı ve başarıl..
'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Gündem

'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor
Dünya

Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor

ABD'nin Orta Doğu'daki kukla devletlerinden olan Suudi Arabistan, Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı azmettiren katil Veliaht Prens Muhammed bin Selm..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı