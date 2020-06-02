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Ekonomi

Malatya TOKİ sonuçları | Malatya TOKİ isim listesi

Malatya TOKİ kura sonuçları | TOKİ kura çekimleri sürüyor. Malatya TOKİ başvurusunda bulunanlar "Malatya TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Malatya TOKİ kura sonuçları" , "TOKİ Malatya isim listesi" konularını araştırıyor. İşte, Malatya TOKİ isim listesi…

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:26:00 -
Malatya TOKİ sonuçları | Malatya TOKİ isim listesi

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. Başvuruların ardından kura çekimleri şubat ayının son haftasında başladı. Mart ayında ise koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimlerine bir süre ara verildi. Kuralar nisan ayının son haftasında yeniden çekilmeye başladı. Malatya TOKİ başvurusunda bulunan kuraların ne zaman çekileceğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Malatya TOKİ sonuçları | Malatya TOKİ isim listesi

Malatya TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. Malatya TOKİ kuraları 2 Haziran Salı günü saat 10.00'da çekildi.

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