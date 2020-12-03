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Ekonomi Malatya Ticaret Borsası
Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:54:23 -
Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı Kg47,0047,00
Gün kurusu kayısı Kg25,2525,25
Kuru kayısı Kg21,4425,76
Naturel gün kurusu kayısı Kg31,9531,95
Arpa Kg1,201,50
Buğday Kg1,301,90
Nohut Kg 2,502,50
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