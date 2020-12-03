Malatya Ticaret Borsası
Organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan işlem gördü
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|47,00
|47,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,25
|25,25
|Kuru kayısı
|Kg
|21,44
|25,76
|Naturel gün kurusu kayısı
|Kg
|31,95
|31,95
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,30
|1,90
|Nohut
|Kg
|2,50
|2,50