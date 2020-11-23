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Ekonomi Malatya Ticaret Borsası
Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

4 Nolu organik kuru kayısının kilogramı 46,79 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:22:27 -
Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında 4 Nolu organik kuru kayısının kilogramı 46,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 Nolu organik kuru kayısı Kg46,79 46,79
Gün kurusu Kg25,0030,11
Organik kuru kayısı Kg36,5036,50
2 No'lu natürel kuru kayısı Kg32,0032,00
Kuru kayısı Kg13,7623,00
Jumbo natürel kuru kayısı Kg 30,0030,00



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