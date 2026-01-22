Malatya-Sivas yolu kar nedeniyle kapandı
Malatya-Sivas kara yolunda etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım durdu; yol, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.
Malatya’nın Hekimhan ilçesiyle Sivas’ın Kangal ilçesi arasında yer alan ve 1750 rakımlı Aptalboğan Geçidi’nde kar yağışı etkisini artırdı.
Güvenlik gerekçesiyle Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan–Kangal arasındaki bölümü geçici olarak ulaşıma kapatılırken, karayolları ekiplerinin bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.