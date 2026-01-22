  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Malatya-Sivas yolu kar nedeniyle kapandı
Yerel

Malatya-Sivas yolu kar nedeniyle kapandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Malatya-Sivas yolu kar nedeniyle kapandı

Malatya-Sivas kara yolunda etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım durdu; yol, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesiyle Sivas’ın Kangal ilçesi arasında yer alan ve 1750 rakımlı Aptalboğan Geçidi’nde kar yağışı etkisini artırdı.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan–Kangal arasındaki bölümü geçici olarak ulaşıma kapatılırken, karayolları ekiplerinin bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Gündem

Sarı kod alarmı: 14 il için uyarı

Gündem

Güneydoğu’da beyaz alarm! 6 il için kritik uyarı: Kar kapıda, hazırlıksız yakalanmayın!

 

