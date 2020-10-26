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Aktüel Malatya Servisçiler Odası Başkanı İnce'den "Eve ekmek götüremiyoruz, sözlerim çarpıtıldı" açıklaması
Aktüel

Malatya Servisçiler Odası Başkanı İnce'den "Eve ekmek götüremiyoruz, sözlerim çarpıtıldı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:45:46 -
Malatya Servisçiler Odası Başkanı İnce'den "Eve ekmek götüremiyoruz, sözlerim çarpıtıldı" açıklaması

MALATYA (AA) - Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaştığında sarf ettiği "Eve ekmek götüremiyoruz" sözlerinin çarpıtıldığına ilişkin açıklama yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kentte çeşitli temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

İnce, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya girişleri sırasında, minibüs ve servis esnafıyla karşılamak için yapmış olduğumuz görüşmenin bugün kamuoyunda maksadının dışında bir şekilde yer alması bizleri derinden üzmüştür." dedi.

Salgın süreciyle birlikte dünyanın ekonomik dar boğaza girdiğini, Türkiye'nin de bu süreçten etkilendiğini ifade eden İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun aksini de hiç kimse iddia edemez ancak hükümetimiz Elazığ-Malatya depreminden sonra esnafa 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağlamış, kredi borçlarımız ertelenmiş, sıkıntılarımız giderilmiştir. Kendilerinden Allah razı olsun. Dün irticalen söylediğim 'Eve ekmek götüremiyoruz' cümlesini mecazi olarak kullandım. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da bu cümleme istinaden esprili bir dille 'keyif çayı iç' diyerek karşılık verdi. Hiçbir şekilde de gergin bir atmosfer oluşmadı. Fakat sözlerimin manası kasıtlı olarak çarpıtıldı. İnşallah bizler de külliyede Sayın Cumhurbaşkanımıza kayısı ikram edeceğiz. Hayatlarında esnaf kapısından girmemiş, halkın derdine derman olmamış, derdiyle dertlenmemiş insanların elbette bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla olan muhabbetimizi bilmesi beklenemez."

CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve gazeteci İsmail Saymaz'ın sözlerini değiştirdiğini savunan İnce şöyle devam etti:

"Videonun tamamını izlemeden, kesintiler yaparak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kirli bir siyasi silah olarak kullanmışlardır. Devletin bir neferi ve vatan sevdalısı olarak dün olduğu gibi bugün de liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım. Hiç kimse bu yalan makinelerine inanmasın, asla itibar etmesin. Esnafımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oyacağız, esnafımızın sorunlarına çözeceğine de inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın görüntülerinin tamamı seyredildiğinde de görüleceği üzere dosyamızı kabul etti ve vekillerimize gerekli çalışmanın yapılması için gerekli talimatları verdi. Bu servisçi esnafımıza verdiği değeri göstermektedir. Bizim Cumhurbaşkanımız ile kesinlikle bir sorunumuz olmaz, olamaz. Tekraren altını çizerek söylüyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yürümeye devam edeceğiz."



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