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Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda TSK'nin yapılanmasında "mahrem imam" olan 3 öğretmen, 2 muvazzaf subay ve kapatılan askeri okul öğrencisi 6 kişi gözaltına alındı

20 Ağustos 2019 Salı 15:16
Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında faaliyet gösteren zanlıların yakalanmasına yönelik Malatya, İstanbul, Ağrı, Siirt, Sivas ve Çorum'da operasyon düzenlendi.

Bu illerde önceden belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "mahrem imam" olduğu belirlenen 2'si ihraç edilmiş ve 1'i hala görevde olan 3 öğretmen ile 2 muvazzaf subay ve kapatılan askeri okul öğrencisi 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:16
  1. FETÖ/PDY
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  3. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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