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Malatya Kurumlararası Hayata Dokunuş 1. Futbol Turnuvası başladı

Malatya’daki kamu kurum ve kuruluşları arasında gerçekleşen futbol turnuvası başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:48
Malatya Kurumlararası Hayata Dokunuş 1. Futbol Turnuvası başladı

Malatya’daki kamu kurum ve kuruluşları arasında gerçekleşen futbol turnuvası başladı.


Malatya’mızda geleneksel olarak yapılacak olan Malatya Kurumlararası Hayata Dokunuş 1. Futbol Turnuvası’nın ilk maçı bir halı sahada başladı. İlk maç İl Göç İdaresi ve Battalgazi Belediyesi arasında gerçekleşirken maçın açılışını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yaptı.


İlginin oldukça yoğun olduğu turnuvanın açılışında konuşan Başkan Güder, birlik ve beraberliğin pekişmesinde STK’ların büyük önem arz ettiğini dile getirerek, Battalgazi Belediyesi olarak her zaman STK’larla işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. Turnuvayı düzenleyen Hayata Dokunuş Gençlik Derneği’nin Başkanı ve Turnuva Komisyon Başkanı Ali Morel ise, Malatya’da ilk defa böylesine bir etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Amacımız Malatya’da bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kardeşlik, dostluk, beraberlik içerisinde bir spor faaliyeti ile bir araya getirerek anlamlı, sosyal mesajlar vermektir. Malatya’mıza birlik beraberlik yakışır diyerek, kurumlar arası birlik ve beraberliği, kardeşlik duygusunu pekiştirerek çok daha güzel işler başaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:48
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