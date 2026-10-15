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Aktüel Malatya Kent Meydanı Projesinde Son Durum: Çalışmalar Ekim Ayı Sonunda Tamamlanacak
Aktüel

Malatya Kent Meydanı Projesinde Son Durum: Çalışmalar Ekim Ayı Sonunda Tamamlanacak

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Malatya Kent Meydanı Projesinde Son Durum: Çalışmalar Ekim Ayı Sonunda Tamamlanacak

6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan Malatya kent merkezinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen projelerde sona yaklaşılıyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Malatya Kent Meydanı projesine ait yeni görselleri kamuoyuyla paylaştı.

Meydanda Yeni Düzenleme ve Alan Bütünlüğü

Paylaşılan proje detaylarına göre; Soykan Meydanı, Yeni Camii ve otobüs durakları aynı kot seviyesinde birleştirilerek bütüncül bir alan tasarımı elde edilecek. Proje kapsamında Soykan Meydanı ile Yeni Camii arasında bulunan merdivenler düzeltilerek meydan alanına dahil edilecek. Mevcut havuzun ise mevcut yerinde korunacağı bildirildi.

 

"Yeni Kent Merkezimiz Ekim Sonunda Bitecek"

Proje görselleriyle birlikte açıklamada bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, "Yeni kent merkezimiz... Ekim sonuna bitecek inşallah... Hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

Malatya’daki tüm çalışma ve projeleri yakından takip ettiklerini belirten Babacan, kente sağladığı destek ve katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

 

"Bölgenin Ticaret Kalbi Malatya’da Atacak"

Deprem sonrası kent merkezinde yürütülen ihya çalışmalarına değinen Babacan, "6 Şubat'ta yok olan Malatya çarşısı yeniden ayağa kalktı. Artık daha sağlam ve işlevsel bir çarşımız var. İş yeri dolduğunda ve çarşımız tamamen faaliyete geçtiğinde bölgenin ticaret kalbi Malatya'da atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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