Malatya kayısısında "alım fiyatı" açıklamasıyla istikrar beklentisi

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımına başlamasının hem fiyata hem de ihracata istikrar getireceğini bildirdi.

Sadıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun kuru kayısı alımına başlamasının üreticinin emeği ve alın teri için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Kayısı üreticisinin yıllardır TMO'nun alımını beklediğini, oda olarak yapılacak alımın üretici lehine politikalar oluşturacağını, piyasalarda istikrar sağlayacağını ve kuru kayısının dünya çapında değer kazanacağını dile getirdiklerini ifade eden Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Dün Sayın Bakanımızın açıkladığı fiyat, piyasa istikrarı ve taban fiyat uygulaması için olumlu bir gelişmedir. Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı alımına başlaması hem fiyata hem de ihracata istikrar getirecek. Kayısı alımı konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na kayısı üreticileri ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kayısının geleceği ve kayısı ticaretindeki istikrar için TMO tarafından alım yapılmasının başlatılmasından ve fiyatın açıklanmasından dolayı esnaf camiası olarak teşekkür etti.

Keskin, "Malatya kayısısının devlet eliyle TMO tarafından alımının başlatılmış olması Malatya kayısısı ve geleceği için çok önemli bir gelişmedir. Yıllarca savunmuş olduğumuz ve sunum raporlarımızda dile getirdiğimiz kayısının devlet kurumlarınca alınması teklifimizin bugün bu şekilde gerçekleşiyor olması Malatya ticaretinde ayrı bir durumdur. Malatyalılar olarak bu durumu çok bekledik." ifadelerini kullandı.



