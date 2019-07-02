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Malatya İdmanyurdu Kulübü, TÜFAD’ın açıklamasına tepki olarak faaliyetlerini durdurdu

Geçen sezon şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Malatya İdmanyurdu Kulübü, geçtiğimiz günlerde TÜFAD tarafından yapılan ‘Neden takımın başına Malatyalı bir antrenör getirmediniz’ yönündeki eleştirel açıklamaya tepki olarak kulübün faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

02 Temmuz 2019 Salı 18:41
Malatya İdmanyurdu Kulübü, TÜFAD’ın açıklamasına tepki olarak faaliyetlerini durdurdu

Geçen sezon şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Malatya İdmanyurdu Kulübü, geçtiğimiz günlerde TÜFAD tarafından yapılan ‘Neden takımın başına Malatyalı bir antrenör getirmediniz’ yönündeki eleştirel açıklamaya tepki olarak kulübün faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.


Kulüp başkanı Teoman Mutlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün itibariyle kulübün faaliyetlerine son verildiği açıklandı.


Mutlu açıklamasında, “Değerli Malatyalılar,2018-2019 sezonuile Malatya 2.Amatör küme liginde almış olduğumuz Malatya İdmanyurdu Futbol kulübünün gelinen noktada Türkiye Futbol FederasyonuBölgesel Amatör Liginde tüm faaliyetlerine son vermiş bulunuyorum.


Ülke futbolunun ve sporunsağlıksız yapılanması,Malatya özelinde futbola bakış açısının tamamen ekonomiye dayandığı, işleyişin ve profesyonelliğin çokta önem arz etmeyi, klavye kahramanlarının belden aşağı vurduğu,spor taban birliklerinin kulüplerin yanında olmaktansa kulübün aleyhindeyapılan tüm çalışmalara ortam hazırladığı,amacın ve çalışmaların farklı yönlere kaydığı bir ortamda gelecek planlaması yapamayacağımızı anlayarak faaliyetlerimizi durdurma kararı almış bulunmaktayız.


Bölgesel Amatör Lig adı her ne kadar Amatör olsa da işleyişin, ve icraatın tamamen profesyonellikgerektiren bir lig olması münasebeti ile ortaya konan bütçeler ile de tezat bir lig olma konumundadır. TFF’nin çokta umursamadığı ,ahbap çavuş ilişkileri ile transferin yapıldığı, hoca ve antrenör seçimlerine müdahalenin çok fazla olduğu, dedikodu iftara ve belden aşağı vurmaların basit konular olarak addedilmesi bizleri bu karara almaya itmiştir. Yıllardır bu şehrin adını ulusal anlamda Amerika Birleşik Devletlerinde USA Malatyaspor Kulübünü kurarak çok iyi yerlerde taşıyan birisi olarak, şehrime olan özlemim ve bu şehir için yapılması gereken her şeyi yaptığımı düşünüyorum.Bana mesaini vaktini ve bütçenibu işlere harcama diyenlerekarşı duruşumu da her kes çok iyi bilir. Bu şehrin Futbolunun daha doğru temellere dayandırılması noktası yapmayı planladığım çok amaçlı tesisin, ve Bölgesel Amatör ligde mücadele ederken takımın kalacağı tesis ve kamp alanını ise bu gün itibari ile durdurmuş bulunmaktayım. Umuyorum ki, Bölgesel Amatör Lig’de şehrimizi temsil edecek takımlara ASKF, TÜFAD ve spor taban birlikleri daha sağlıklı yol alabilecekleri ortamı sağlayacak kişi ve kuruluşları bundan sonra bulacaklardır. Kaldı ki onca spor adına yapılan doğruları kınayarak ya da tepki göstermeyerek köstek oldukları ise aşikardır.


2 yıl boyunca ilk defa bir spor taban birliğinden almış olduğumuz kınama mesajına cevap vermeyerek şartların olgunlaşmasını beklemiş vereceğimiz cevabında geldiğini hatırlatmakta fayda buluyoruz. Dışarıdan getirdiğimiz hocamıza karşı yapılan kınama mesajına bu gün şu cevabı vermekten üzülerek hicap duyuyorum. Hocamızın yanında olacak aslan gibi 4 Malatyalı antrenörün bundan sonraki kariyer planlamasını TÜFAD’ın yapamayacağına dair hiçbir şüphem yoktur. Eminim ki hocalarımız çalışacağı şartları ve ortamı oturarak değil icraatla ortaya koyacaklarını tahmin ediyorum.


Gelinen süreçte ortaya koyulan emek, mesai ve çalışmaların gözden uzakta tutulup, dedikodu,çift yönlü davranıp emeğe saygısızlığıbirilerine malzeme edecek değilim. Şahsım olarak bu takıma verilen mesaiyi de emeği ve azmi de göremeyecek kadar kör değilim. Kimsenin hakkının hukukunun gasp edilmemesi adına verilen karara herkesin saygı göstermesini umut ediyorum. Şunu da belirtmekte fayda buluyorum, kimse Malatya İdmanyurduSpor Kulübüne hakkımı yedi diyemez. Bu güne kadar gerek sosyal medyadagerekse de basınımızın çok değerlimensuplarının bize gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür edersizlere esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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