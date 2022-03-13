Malatya’da kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışının gözlendiği ilçelerle ilgili tatil haberi geldi. Peki, hangi ilçelerde okullar tatil?

Malatya hangi ilçelerde okullar tatil valilik açıklaması 14 Mart Pazartesi

Malatya’nın bazı ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde, 13 Mart Pazar günü başlayan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının halen devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan İlçelerinde öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 14 Mart 2022 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca yukarıda belirtilen 8 (sekiz) ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” ifadeleri kullanıldı.