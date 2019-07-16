Malatya F-35 savaş uçaklarına hazır

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Türkiye, kendisine yöneltilen bütün tehditlere rağmen, S-400 hava savunma sistemi kararlılığından geri adım atmadı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle “tarihin en önemli anlaşmasını” hayata geçirdi. Bunun sonucu olarak da S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi malzemelerinin Türkiye’ye sevkiyatı son hız sürüyor. ABD yönetimi, S-400’e karşılık Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor. ABD’nin, parasının ödenmesine rağmen programa dahil olan Türkiye'ye F-35 vermeme planına rağmen F-35lerin konuşlanacağı Malatya 7’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki altyapı çalışmalarında sona gelindi.

İki yıl önce ihalesi yapılmıştı

Müşterek Taarruz Uçağı F-35'lerin operasyonlarına hazır hale gelmesi için Malatya'da inşa edilmeye başlanan, 'JSF Uçağı Saha Aktivasyonu için 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Altyapı ve Tesislerine Yönelik İnşaat Sözleşmesi Kapsamında İnşaat Müteahhitlik Hizmetleri Alımı' projesinin anlaşması, 429 milyon 500 bin TL anahtar teslim bedel ile 14 Ağustos 2017’de Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile Ankara'da imzalanmıştı.

Altyapı hazırlıkları tamamlandı

Askeri kaynaklar, proje kapsamında F-35 savaş uçaklarının üs olarak kullanacağı askeri tesis içerisinde, uçak sığınakları, hangarlar, hangaretler entegre eğitim merkezi, filo ve karargah binaları, yemekhane, misafirhane, bakım atölyeleri, depolar, ısı merkezi, spor tesisleri, taksi yolları, beton kaplamalar, bağlantı yolları, peyzaj, tesisat galerileri ve altyapı işlerinde sona gelindiğini, altyapının şuanda hazır olduğunu belirttiler. Kaynaklar, yetkililer tarafından yapılan detaylı saha analizleri ve araştırmaların ardından F-35 ile S-400’lerin aralarında mesafe olmasına karar verildiği ve tamamen ayrı çalışacağını, bu kapsamda S-400 hava savunma sisteminin Malatya’ya kurulmasına sıcak bakılmadığını ifade ettiler.

Ödediği parayı geri alabilecek

Ayrıca, ABD yaptırıma gitmesi halinde Türkiye ABD’den bugüne kadar satın alacağı uçaklar için ödediği parayı faiziyle ve cezasıyla birlikte geri alacak ve bunu da gerekirse yargı yoluyla yapacak. Haziran sonunda G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'ın S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını söylemişti.