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Aktüel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:59:14 -
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Gürkan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinden Bestami Bodruk'un çektiği "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğrafını seçen Gürkan, yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun Nuruosmaniye Camisi'nin dezenfekte edilirken çektiği fotoğrafı, spor dalında da Okan Coşkun'un kaydettiği "Futbol özlemi" adlı fotoğrafı oyladı.

Gürkan, fotoğrafların tamamının çok başarılı olduğunu belirterek, foto muhabirleri ve muhabirleri tebrik etti.

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini ve bu süreçte birçok şehit verildiğini anlatan Gürkan, "Diğer taraftan küçük yaştaki çocukları dağa kaldırıp, onların beyinlerini yıkayarak ülkelerine düşman haline getirilmesi ülkemizin uzun yıllardır gündeminde. Diyarbakır annelerinin uzun zamandır gösterdiği direnç çok anlamlı. Bundan dolayı Diyarbakır annelerinin fotoğrafını oyladım." dedi.

Gürkan, spor kategorisinde Malatyalı yaşlı taraftarların futbol özlemini, yaşam kategorisinde ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Nuruosmaniye Camisi'nin dezenfekte edilirken çektiği fotoğrafın pandemi sürecini yansıtması adına önemli olduğunu dile getirerek, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

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