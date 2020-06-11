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Yerel

Malatya Büyükşehir, atıkları ekonomiye kazandırıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi atıkların kaynağında toplanması ve yeniden ekonomiye kazandırılması için Belediye yanında ‘Atık Geçici Depolama Alanı’ oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:57:40 -
Malatya Büyükşehir, atıkları ekonomiye kazandırıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi atıkların kaynağında toplanması ve yeniden ekonomiye kazandırılması için Belediye yanında ‘Atık Geçici Depolama Alanı’ oluşturdu.


Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çalışmalarla çevre ve doğanın korunmasına yönelik hazırlanan birçok projeye destek vererek gelecek nesiller için sağlıklı bir çevre bırakmanın çabası içerisinde.


Çevreye verdiği önemi her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmekte olan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kurum içerisinde oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılması için ‘Atık Geçici Depolama Alanı’ oluşturularak depolama çalışmalarına başlandı.


Belediye yanında oluşturulan Atık Geçici Depolama Alanında, plastik, kağıt ve cam atıklar direkt kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.

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