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Malatya Baro Başkanı Han’dan Bayram mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:29
Malatya Baro Başkanı Han’dan Bayram mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Han mesajında, "Bayramlar, bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız, milli ve manevi değerlerin en üst seviyede yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, umut ve sevincimizi artıran, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren günlerdir" ifadelerine yer verdi.


Han, mesajının devamında, "Milletimizin gelecek nesillere bırakacağı en büyük değer köklü kültür ve medeniyet geleneğinin kazandırdığı dayanışma ruhu içerisinde ailelerimizle, çocuklarımızla, komşularımızla ve milletçe idrak edeceğimiz özel bayram günleri olacaktır. Büyüğüyle küçüğüyle, gurbette yaşayanıyla, aile fertlerinin bir araya geldiği, özlemlerin giderilip dostlukların tazelendiği bu özel günlerin tüm İslam aleminde nice güzelliklere vesile olmasını, huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum. Bu duygu ve düşünceyle mübarek Kurban Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:29
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