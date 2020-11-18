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Yerel Malatya, Aydın ve Çorum'da peş peşe korkutan depremler! Gece yarısı sokaklara döküldüler
Yerel

Malatya, Aydın ve Çorum'da peş peşe korkutan depremler! Gece yarısı sokaklara döküldüler

Gece yarısından sonra üç ilde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Bazı vatandaşlar kendisini sokağa attı. Malatya ve Aydın 3,8, Çorum ise 4.2 büyüklüğündeki deprem ile sallanırken, depremlerin ardından ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 07:52:00 - 2020-11-18 07:57:43
Malatya, Aydın ve Çorum'da peş peşe korkutan depremler! Gece yarısı sokaklara döküldüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk deprem saat 01.34'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Bu depremin ardından saat 02.00'de merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında yine 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre üçüncü deprem ise saat 02.05'te Çorum'da meydana geldi. Merkez üssü Uğurludağ ilçesi olarak kaydedilen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem ilçe ve çevresinden hissedildi.

Paniğe neden oldu

Yurdun üç ayrı bölgesinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişe meydana getirdi. İlk belirlemelere göre demlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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