Mal varlığına el konulmuştu! Mahkeme ajan Can’ın itirazını reddetti
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tır’larının durdurulmasına ilişkin davada firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, kendisine tanınan 15 günlük sürede teslim olmaması nedeniyle mal varlıklarına el konulmasına dair karara yapılan itirazı, reddedildi.
Bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen itiraz, mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını usul ve yasaya uygun bularak itirazın reddedilmesine hükmetti.