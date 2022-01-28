Makyaj tazeleme seansları! Davutoğlu ve Babacan istedi Kemal 'hemen' dedi
AK Parti'yi bölme hesapları yapan Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın isteğine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hemen cevap verdi.
AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gibi AK Parti yıllarında Abdullah Gül'ün ortak adaylık görüşmelerinde merkezi çalışmaları yürüttüğü itiraf ederek ikiyüzlüğünü tüm Türkiye'ye gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın teklifi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hemen cevap buldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "zillet" olarak nitelendirdiği terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başı çektiği Millet İttifakı’na yeni katılımların olabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ttifak isminin değiştirilmesi konusunda kapıyı kapatmadı.
AK Parti'yi bölme hesapları yapan Davutoğlu ve Babacan'dan gelen isim değiştirime teklifiyle ilgili fondaş Birgün gazetesine konuşan CHP lideri şunları söyledi:
“İttifakı oluşturan bileşenlerin tamamı karar verir. ‘Benim düşüncem şudur’ demem doğru olmaz”