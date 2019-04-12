MAKÜ kelebek göçüne ev sahipliği yapıyor

İlkbaharın gelmesiyle birlikte belli bölgelerde çok büyük çapta görülen kelebek göçüne Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi de ev sahipliği yapıyor.

MAKÜ İstiklal yerleşkesinde uçuşan kelebekler, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin de ilgi odağı olan kelebeklerin göçmen kelebekler olduğu öğrenildi. MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer Albayrak yaptığı açıklamada, aslında Mart ve Nisan aylarının kuşların göç etme mevsimleri olduğunu ve kampüsten de ciddi sayıda kuş türü geçtiğini ve aynı zamanda konakladıklarını ifade etti.

Şu anda kuyrukkakanlar, kırlangıçlar gibi farklı türlerin göç ettiğini belirten Albayrak, “Bu göç döneminde kuşları gözlemlerken, kelebek göçüne de denk geldik. Bu kelebek göçü her zaman görülmemekte. 10 yıldır MAKÜ’de görev yapmaktayım. Ama ilk kez bir kelebek göçü ile karşı karşıyayız. Burada yoğun olarak Vanessa cardui (Diken kelebeği) adlı bir tür var. Şu anda toplu olarak pasaj göçü yapmakta. Yerleşkenin her tarafından bu türü izleyebilirsiniz. Göçü izlemek için yerleşke içerisinde etrafınıza biraz dikkatle bakmanız yeterli olacaktır” dedi.