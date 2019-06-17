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Makineye kaptırdığı sol elindeki tüm parmakları koptu

Bursa'da bir mobilya üretim fabrikasında çalışan işçi, freze makinesine kaptırdığı sol elindeki tüm parmaklarını kaybetti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:59
Makineye kaptırdığı sol elindeki tüm parmakları koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında elini freze makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.

İnegöl Ağaçişleri Sanayi Sultan Sokak'ta bir mobilya üretim fabrikasında çalışan Mesut K, sol elini freze makinesine kaptırdı.

Mesut K, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerine dikilemeyecek kadar zarar gördü

Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Mesut K'nin sol elindeki parmakların tamamının koptuğu, yerine dikilemeyecek kadar zarar gördüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:59
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