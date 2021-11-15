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Ekonomi Makinecilerden 19 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Makinecilerden 19 milyar dolarlık ihracat

Makine sektörü, yılın ilk 10 ayında ihracatını yüzde 26.6 arttırarak 19 milyar dolara yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:38:00 -
Makinecilerden 19 milyar dolarlık ihracat

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, üretimde güçlü artış görüldüğünü söyledi. Karavelioğlu şunları belirtti: “Dünyada pandemiden en güçlü dönüş yapan sektör makine imalat sanayii oldu. Gelişmiş ülkelerde yüzde 14, Çin’de ise yüzde 28.6 büyüyen makine üretiminde Türkiye, yılın ilk yarısında yüzde 44.6 artış sağladı. 2021’i yüzde 30 üretim artışıyla kapatacağız. İki yıllık artışımız miktar bazında yüzde 40 üzerinde olacak. Malum, firmaların yeni kapasite yatırımları ve yeşil ile dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçları makineye küresel talebi arttırıyor. Bu süreç tahminen önümüzdeki iki sene daha sürecek ve makine sektörü belki de uzun yıllar bir daha rastlayamayacağımız türden bir büyüme fırsatı bulacak.” Karavelioğlu, “Gelinen aşamada üretimini yavaşlatan Çin, sosyal ve ekonomik tedbirlere odaklanıyor. Bu durum Avrupa Birliği (AB) için Türkiye’yi köprü ülke olarak öne çıkarıyor. Ülkemizin makine sektörünün rekabetçi altyapısı da geleceğe daha iddialı bakabilmemize imkân veriyor” dedi. Üretilen makinelerde enerji optimizasyonu ve çevre duyarlılığının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Karavelioğlu, şöyle konuştu: “Yatırımcımızı ve pazarımızı niteliksiz, teknoloji sınıfı düşük makinelerin müessif cazibesinden uzak tutabilmeliyiz. Dünyanın önündeki zorlu virajı alabilecek ülkeler, kendi makineleriyle ilerleyenler olacak. Kullanıcıların yerli makineler edinmelerini kolaylaştıracak ve cazip kılacak finansal araçları hızla geliştirmeliyiz. Buna dair toplumsal bilincin yaygınlaşıp güçlendirilmesi için uğraş vermeyi herkese düşen bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

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